Safranbolu'da beton direğe çarpan cipin sürücüsü yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton direğe çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve alkollü olduğu tespit edildi.