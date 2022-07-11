Safranbolu'da bayram yoğunluğu

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesi, Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırladı.

Genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu, 9 günlük bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde gezmek ve konaklamak isteyenler, anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarıyla son yıllarda adından söz ettiren ilçeyi tercih etti.

Bayram yoğunluğu nedeniyle 18, 19 ve 20. yüzyıl başlarında inşa edilen yaklaşık 2 bin geleneksel evden dönüştürülen 6 bin yatak kapasiteli konak, pansiyon ve otellerin tamamı doldu.

Kafe ve restoranlarda yöresel lezzetler ile ünlü Safranbolu lokumundan tadan ve hediyelik eşyalardan satın alan ziyaretçiler, tarihi ilçeyi gezerek tatillerinin keyfini çıkardı.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, AA muhabirine, aldıkları önlemler sayesinde ilçeye gelen binlerce turistin rahat tatil geçirdiğini söyledi.

Bayramın ikinci gününden itibaren yoğunluk yaşadıklarını anlatan Türköz, yoğunluğun tatilin sonuna kadar süreceğini ifade etti.