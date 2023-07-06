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Safranbolu'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Safranbolu'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu öne sürülen bir sürücü bariyerlere çarparak yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Safranbolu'dan Karabük'e gelen B.B. idaresindeki 78 AAT 438 plakalı otomobil, Kireçkuyusu mevkisinde bariyerlere çarptı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavisi yapılan sürücünün alkollü olduğu öne sürüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

Safranbolu Karabük Güncel Haberler

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