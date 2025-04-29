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Safranbolu'da Ayı Şehir Merkezine İndi

Safranbolu'da Ayı Şehir Merkezine İndi
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir ayı, şehir merkezine inerek evlerin bahçesine girdi ve yiyecek aradı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu ilginç anlar, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şehir merkezine inen ayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bağlarbaşı Mahallesi'ne gelen ayı, evlerin bahçesine girerek yiyecek aradı.

Bahçe duvarlarına tırmanan ve sonrasında sokağa atlayan ayı, bir süre sonra gözden kayboldu.

Ayının mahallede dolaştığı anlar, çevredeki evlerin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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