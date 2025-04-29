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Safranbolu'da Ayı Paniği: Bahçelere Giren Ayı Kamerada

Safranbolu'da Ayı Paniği: Bahçelere Giren Ayı Kamerada
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanda yiyecek bulamayan bir ayı, gece saatlerinde mahalleye inerek iki evin bahçesine girdi. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Mahalle sakinleri, yaşadıkları tedirginliği dile getirdi.

Ormanda yiyecek bulamayan ayının mahalleye indiği anlar kamerada

Safranbolu'da ayı paniği: Bahçelere giren ayı kamerada

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yiyecek arayan bir ayı, gece saatlerinde mahalleye inerek iki evin bahçesine girdi. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanda yiyecek bulamayan bir ayı, yerleşim alanına inerek iki ayrı evin bahçesinde yiyecek aradı. Bahçe duvarlarına tırmanan ve sonrasında sokağa atlayan ayı, bir süre sonra gecenin karanlığında gözden kayboldu. Ayının mahallede dolaştığı anlar, çevredeki evlerin güvenlik kameralarına yansıdı.

Mahalle sakinlerinden Hikmet Gözen, yaşadıkları tedirginliği şu sözlerle dile getirdi: "Köpeklerden yeteri kadar tedirginiz zaten, bir de şimdi ayı çıktı. Yetkililerin bir önlem alması lazım. Bir şey yapsak suçlu biz oluyoruz. Buralar hep bahçeli evler. Can güvenliğimiz yok.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Güncel
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