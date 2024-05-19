Safranbolu'da Ayı Kayaya Tırmandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ayının kayaya tırmandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Türkiye'nin 4. büyük mağarası Mencilis'i ziyaret eden Mehmet Göktaş, kayaya tırmanan ayıyı fark etti. Göktaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bir süre dik kayalıklara tırmanan ayı, daha sonra ormanlık alana yönelerek gözden kayboldu.