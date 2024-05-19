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Safranbolu'da Ayı Kayaya Tırmandı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir vatandaş, Türkiye'nin 4. büyük mağarası Mencilis'i ziyaret ederken kayaya tırmanan bir ayıyı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ayının kayaya tırmandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Türkiye'nin 4. büyük mağarası Mencilis'i ziyaret eden Mehmet Göktaş, kayaya tırmanan ayıyı fark etti. Göktaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bir süre dik kayalıklara tırmanan ayı, daha sonra ormanlık alana yönelerek gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Güncel

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