Safranbolu'da Apartman Boşluğuna Düşen Yaşlı Adam Yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 67 yaşındaki S.Y., apartman boşluğuna düştü. Olay üzerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilerek yaralı adam hastaneye kaldırıldı. S.Y.'nin vücudunda çeşitli kırıklar olduğu bildirildi.
S.Y. (67) Barış Mahallesi'ndeki apartmanın boşluğuna düştü.
İhbar üzerine apartmana sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce düştüğü yerden çıkarılan S.Y. hastaneye kaldırıldı.
S.Y'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel