Safranbolu'da Anız Yangını: 6 Dönüm Zarar Gördü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan anız yangınında 15 Temmuz Mahallesi'ndeki 6 dönümlük alan zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 6 dönümlük alan zarar gördü.
15 Temmuz Mahallesi'ndeki otluk alanda bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine yangın yerine Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 6 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel