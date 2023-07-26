Safranbolu'da alkollü sürücü beton direğe çarptı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde beton direğe çarpan cip sürücüsü 4.25 promil alkollü çıktı.

Kaza, Çavuş Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Bartın istikametine seyir halinde olan R.Ü. yönetimindeki 78 BR 733 plakalı cip, Safranbolu İtfaiyesi önüne geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton direğe çarptı. Kazada sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde sürücünün 4.25 promil alkollü olduğu belirlendi. - KARABÜK