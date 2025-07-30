Safranbolu'da 2 Katlı Tarihi Konak Yangında Yok Oldu
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Hamza Tomaç'a ait 2 katlı tarihi konak çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangının çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı.
1) SAFRANBOLU'DA 2 KATLI TARİHİ KONAK YANDI
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 2 katlı tarihi konak yangında kullanılamaz hale geldi.
Akçasu Mahallesi'nde sabah saatlerinde Hamza Tomaç'a (86) ait 2 katlı tarihi konakta yangın çıktı. Alevler kısa sürede konağı sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında konağın parçaları yola savruldu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
2 katlı tarihi konak kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel