Safranbolu'da 2 Katlı Tarihi Konak Yangında Yok Oldu

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Hamza Tomaç'a ait 2 katlı tarihi konak çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangının çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı.

1) SAFRANBOLU'DA 2 KATLI TARİHİ KONAK YANDI

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 2 katlı tarihi konak yangında kullanılamaz hale geldi.

Akçasu Mahallesi'nde sabah saatlerinde Hamza Tomaç'a (86) ait 2 katlı tarihi konakta yangın çıktı. Alevler kısa sürede konağı sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında konağın parçaları yola savruldu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

2 katlı tarihi konak kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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