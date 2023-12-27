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Safranbolu'da 2 Katlı Ev Yanarak Kül Oldu

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Muharrem Kutlu ve kardeşlerine ait 2 katlı evde çıkan yangın, bitişikteki ardiyeye de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 katlı bir ev yandı.

Kirkille Mahallesi'nde oturan Muharrem Kutlu ve kardeşlerine ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bitişikteki ardiyeye de sıçradı.

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Safranbolu İtfaiye Karabük Olay İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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