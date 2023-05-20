Safranbolu'da 19 Mayıs coşkusu

Milli mücadelenin ilk adımlarının atıldığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un yıl dönümü, Safranbolu'da coşku ile kutlandı. Gündüz yapılan törenlerin ardından akşam düzenlenen fener alayına, yüzlerce Safranbolulu katıldı.

Milli mücadelenin ilk adımlarının atıldığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un yıl dönümü, Safranbolu 'da coşku ile kutlandı.

Gündüz yapılan törenlerin ardından akşam düzenlenen fener alayına, yüzlerce Safranbolulu katıldı. Sunal Tülbentçi Öğretmen Evi'nden başlayan ve marşlar eşliğinde ilerleyen fener alayı, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda son buldu.

Burada bekleyen coşkulu kalabalığı selamlayan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, milleti ile birlikte bağımsızlık ve milli egemenlik için omuz omuza vererek Kurtuluş mücadelesine başlamış; onların eşi benzeri görülmemiş inanç, azim ve vatan sevgileri, bağımsız ve aydınlık günlere kavuşturmuştur vatanı.

Bağımsızlığını kazanan bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak olanlar ise gençlerden başkası değildir şüphesiz. 'Bütün ümidim gençliktedir' diyen Atatürk, milli mücadele günlerinin başlangıcı olan ve bu nedenle sorumluluğu oldukça değerli 19 Mayıs'ı gençlere armağan etmiştir. Çünkü yarını, geleceği inşa edecek olan gençlerdir ve unutulmamalıdır ki aydınlık bir gelecek için de gençlerimizin bugünkü yollarına çağdaş bir eğitimle, bilimle, sanatla, sporla ışık tutulması hepimiz için önemli bir vazifedir.

19 Mayıs 1919 günü tarihimizde çok müstesna bir yere sahiptir. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararının kurtaracağına inanan bir avuç inanmış insanın başlattığı bu kutlu yürüyüş neticesinde, büyük fedakarlıklar gösteren aziz Türk milleti, esareti reddedip bağımsızlığını elde etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden yolun başlangıcı olan işte bu tarih, aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için de bayram olarak kutlanmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başkomutan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canını seve seve veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygı ile anıyor, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağına inandığım ve güvendiğim Türk gençliğinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene..."

Başkan Köse'nin konuşmasının ardından Safran Exspres konserine geçildi. Yaklaşık bir saat süren konser, DJ Emre Duygu performansı ile sona erdi.