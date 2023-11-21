Safranbolu Belediyesi Hayırseverlerin Yardımlarıyla Yakacak Dağıtıyor

Safranbolu Belediyesi hayırseverlerin desteği ile vatandaşlara yakacak yardımlarına başladı. 'Kış gelmeden sen gel' adı altında başlatılan proje kapsamında hayırseverlerin desteği bekleniyor.

Safranbolu Belediyesi, hayırseverler ile ihtiyaç sahibi aileler arasında köprü vazifesi görmeye devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hayır Çarşısı ekipleri bağışçıların destekleri ile tonlarca kömürü vatandaşlarla buluşturuyor. Kış ayları ile beraber hayır çarşısına kayıtlı ihtiyaç sahibi aileler hayırseverlerin sağladığı destek sayesinde yakacak yardımı alıyor. Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hayır Çarşısı ekipleri bağışçılardan gelen desteği ile satın aldığı tonlarca kömürü ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim etmeye başladı.

"HİÇBİR ÇOCUK YATAĞA AÇ GİRMESİN, KİMSE KIŞ ŞARTLARINDAN ETKİLENMESİN DİYE ÇALIŞIYORUZ"

Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse bağışçılar ile ihtiyaç sahibi aileler arasında köprü görevi gördüklerini belirterek şunları söyledi:

"Aileler, özellikle de çocuklar ekonominin yarattığı olumsuzluklardan etkilenmesin diye üretmeye, yeni projeler geliştirmeye, hayırseverlerimiz ile görüşmeler yapmaya devam ediyoruz. Bilindiği üzere çocuklarımızın gelişimlerinde ihtiyacı olan temel gıda maddeleri ile beslenme çantalarını hazırlıyor, ailelerimize gıda ve maddi destekler sağlıyoruz. Yardımlarımızda tabi ki en büyük pay sahibi bağışçılarımız. Onların desteği ile ihtiyaç sahibi aileler arasında köprü vazifesi görmeye devam ediyoruz. Kış aylarının olumsuz hava koşullarından halkımızın etkilenmemesi, aileleri ile birlikte sıcak yuvalarında oturmaları için hayır çarşımıza bağışçılarımızdan gelen destekler ile satın aldığımız yakacak malzemelerini onların evlerine tek tek bırakıyoruz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, kimse kış şartlarından etkilenmesin diye çalışmaya devam edeceğiz. Kış gelmeden sen gel adı altında başlattığımız projemize hayırseverlerimizin desteğini bekliyoruz."