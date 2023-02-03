Safran Yetiştirmeye Başlayan Filistinli Çiftçi Üretimi İkiye Katladı

Nablus'ta yaşayan Filistinli çiftçi Jaber Bani Taha, Batı Şeria'da ektiği safranlar sayesinde gelirini artırmayı başardı.

Xinhua'ya konuşan 46 yaşındaki çiftçi, "2012 yılında safranın insan sağlığına olan faydalarını gösteren bir dizi belgesel izlediğimde aklıma safran yetiştirme fikri geldi" diyor.

Batı Şeria'da bu bitkiyi yetiştiren ilk kişi olan Taha birçok zorlukla da karşılaşmış.

Filistinli çiftçinin sınırlı bütçesi safran soğanlarını yurtdışından getirmeye yetmemiş. Sivil toplum kuruluşu Agricultural Relief'in finanse ettiği bir proje, Taha'nın Hollanda'dan 17.000 safran soğanı ithal etmesine yardımcı olmuş.

Taha, satmaya yetecek kadar safran elde edebilmek için üç yıl boyunca safran soğanı yetiştirmeye devam ettiğini belirterek, "Soğan sayısı her yıl artıyor ve üretimi ikiye katlıyor. Artık soğanlarımın her biri yaklaşık 20-25 soğan üretebiliyor" diyor.

Yedi yıl süren sıkı çalışmanın ardından Filistinli çiftçi, safran ürünlerini yerel pazarda satmaya başlayınca kar elde etmeyi başarmış.

Taha, şimdilerde safran yetiştirerek kar elde etmek isteyen diğer çiftçilere de yardımcı oluyor.

Yerel halka safran soğanı sağlayan Filistinli çiftçi, onları safran yetiştirme konusunda eğitmeye yönelik de bir program başlatmış durumda.

SES 1 (Arapça): JABER BANI TAHA, Nabluslu Filistinli çiftçi:

"Her Filistinlinin evinde safran yetiştirmeyi arzuluyorum. İnsan sağlığı, cilt, göz ve saç için de faydalı olan safranı herkes küçük tarım saksılarına ekerek evinde yetiştirebilir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.

(XHTV)