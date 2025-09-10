Haberler

Safran Festivali 17-19 Ekim'de Kutlanacak

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Safran Festivali, 17-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalde kortej yürüyüşü, sergi, safranlı yemek yarışması ve müzik dinletileri gibi etkinlikler yer alacak.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve paydaş kurumlarca organize edilen festivalin 2'nci toplantısı, Belediye Başkanı ve Festival Komite Başkanı Elif Köse başkanlığında Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıya, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Altuntepe, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı iş insanı Şefik Yılmaz Dizdar, Kent Konseyi Başkanı Nuray Türker, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu, oda ve dernek yöneticileri ile safran üreticileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, kapsamlı bir taslak program hazırlandığını belirtti.

Festivalin en verimli şekilde gerçekleşmesi için komite üyeleriyle görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Köse, tüm Safranbolu'nun festivale hazırlandığını ifade etti.

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bahadır Acar da program hakkında komite üyelerine bilgi verdi.

Festival kapsamında, kortej yürüyüşü, sergi, safranlı yemek yarışması, safran üreticileri pazarı, müzik dinletileri ve safran hasadı gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
