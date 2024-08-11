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Safran Ekimi Safranbolu'da Başladı

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Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan safranın ekimi, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başladı. Safran, her yıl ağustos ayında dikilen ve kasım ayında toplanan mor renkli çiçeklerden elde ediliyor. Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safran, bu yıl 10 dekar yeni alanda da ekim yapılarak üretimi artırılmaya çalışılıyor.

Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan safranın ekimi, adını verdiği Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başladı.

Her yıl ağustos ayında soğanı dikilen, 30 santimetreye kadar uzayabilen, mor renkli, güzel kokulu çiçekler açan safran, ekim-kasım aylarında toplanıyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safran, "dünyanın en pahalı baharatı" olarak nitelendiriliyor.

Geçen yıl 8 köyde 28 üretici tarafından 81 dekar alanda üretilen ve 35 kilogramlık hasadı yapılan safranın ekimine başlandı.

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, gazetecilere, safran soğanlarını dikmeye başladıklarını, dikimin yaklaşık 10 gün süreceğini söyledi.

Bu yıl yaklaşık 10 dekar yeni alanda dikim yaptıklarını belirten Yılmaz, "Dikim metodunu bu yıl biraz değiştirdik. Farklı deneme yapıyoruz. Leonardit ve organik sıvı gübreyle dikim yapıyoruz. Otla mücadelesi zor olduğu için hayvansal gübre kullanmak istemiyoruz. Bu bir deneme. Dikimden sonra sahanın üzerini güneşten etkilenmemesi için bir örtüyle kapatacağız. Bu tarlanın haricinde 13 dekar alanda daha dikim yapacağım. Şu an tarlada 17 kişi çalışıyoruz." dedi.

Yılmaz, 15 Ekim gibi hasada başlayacaklarını ifade ederek, hasadın 15 Kasım'a kadar devam edeceğini öngördüklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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