Safiye'nin iyileşme mücadelesinde yeni eşik - Haberler

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Safiye'nin iyileşme mücadelesinde yeni eşik

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Safiye'nin iyileşme mücadelesinde yeni eşik

TRT 1'in Salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi "Masumlar Apartmanı" 19 Nisan Salı akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümleri merakla ve heyecanla beklenen "Masumlar Apartmanı" nda bu hafta neler olacak.

Safiye, her ne kadar iyileşme yolunda kayda değer bir yol katetmiş olsa da evde bir köpeğin varlığını kabul etmesi söz konusu değildir. Bu durum Han'la aralarında ciddi bir restleşmeyle sonuçlanır. Bu sırada Naci, Safiye'nin bir başka zorluğu daha aşmasına destek olur. Hatırlattığı bir şey ise, Safiye'yi bugüne kadar ertelediği bir adımı atması için cesaretlendirir. Han, bir yandan Kurşun'u ablasına kabul ettirme derdine düşmüşken, diğer yandan da Ceylan'ın sıkıntılarını, ona sezdirmeden de olsa giderebilmek için çabalar. Han'ın yaptıkları, belki de ilk kez Ceylan'ın ona farklı bir gözle bakmasını sağlar. O sırada Hikmet'in yaşadığı bir unutkanlık anı, Safiye için adeta bir faciayla sonuçlanacaktır.

Safiye'nin iyileşme mücadelesinde yeni eşik

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