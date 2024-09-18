Safi Çimento Fabrikası'nın Tozu Çukurören Köylülerini Rahatsız Ediyor

Safi Çimento Fabrikası ve maden sahasına giden yolun yaydığı toz köylüleri canından bezdirdi

Çukurören Köyü'ndeki fabrika yüzünden tescilli 'Çukurören Biberi'nin üretimi tehlikede

BİLECİK - Bilecik'te üretim yapan Safi Çimento Fabrikası'nın ve maden sahasından çıkan kamyonların oluşturduğu toz, köylüleri canından bezdirdi.

Köylüler fabrikanın ara ara bacalarından tozlu dumanın salındığı iddia ederek, bunu çektikleri videolarla ispatlamaya çalışmışlardı. Köy halkından Fahrettin Sünetci, fabrikanın ve maden sahasından çıkan kamyonların oluşturduğu tozu cep telefonuyla o anları kayıt altına alarak konuya bir çözüm bulması istedi.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Çukurören Köyü Muhtarı Muhittin Dündar, ortaya çıkan toz ve dumanın 160 yıl önce Türkiye'ye gelen göçmenlerin yanlarında getirdiği ata tohumlarıyla başlayan tescilli 'Çukurören Biberi'nin üretimi tehlikeye soktuğu söylemişti.