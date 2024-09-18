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Safi Çimento Fabrikası'nın Tozu Çukurören Köylülerini Rahatsız Ediyor

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Bilecik'teki Safi Çimento Fabrikası ve maden sahasından kaynaklanan toz, Çukurören Köyü'nde yaşayanları rahatsız ediyor. Köylüler, fabrikadan çıkan tozun özellikle tescilli 'Çukurören Biberi'nin üretimini tehlikeye soktuğunu belirtiyor.

Safi Çimento Fabrikası ve maden sahasına giden yolun yaydığı toz köylüleri canından bezdirdi

Çukurören Köyü'ndeki fabrika yüzünden tescilli 'Çukurören Biberi'nin üretimi tehlikede

BİLECİK - Bilecik'te üretim yapan Safi Çimento Fabrikası'nın ve maden sahasından çıkan kamyonların oluşturduğu toz, köylüleri canından bezdirdi.

Köylüler fabrikanın ara ara bacalarından tozlu dumanın salındığı iddia ederek, bunu çektikleri videolarla ispatlamaya çalışmışlardı. Köy halkından Fahrettin Sünetci, fabrikanın ve maden sahasından çıkan kamyonların oluşturduğu tozu cep telefonuyla o anları kayıt altına alarak konuya bir çözüm bulması istedi.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Çukurören Köyü Muhtarı Muhittin Dündar, ortaya çıkan toz ve dumanın 160 yıl önce Türkiye'ye gelen göçmenlerin yanlarında getirdiği ata tohumlarıyla başlayan tescilli 'Çukurören Biberi'nin üretimi tehlikeye soktuğu söylemişti.

Safi Çimento Fabrikası'nın Tozu Çukurören Köylülerini Rahatsız Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Güncel

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