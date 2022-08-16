Son dakika haber... Şafak Mahmutyazcıoğlu'nu öldüren sanık: Bana küfrettiği için bu olaylar oldu

BEŞİKTAŞ eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren sanık Kadir Yasak, "Bana ve aileme küfür ediyordu, olay bu yüzden yaşandı. Ben yere doğru ateş ettim, Şafak yere düştü. Bir el daha yere doğru ateş ettim. Öldürmek istesem direk gidip kafasına ateş ederdim" dedi.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ilk duruşması Bakırköy 12'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya 10'u tutuklu 20 sanık katıldı. Ece Erken ve Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu da duruşmada hazır bulundu.

"BEN YERE DOĞRU ATEŞ ETTİM"

"PİŞMANIM"

"SOSYAL MEDYA BU OLAYI ABARTTI"

"ORTADA CİNAYET FİLAN YOK BİRİ YANLIŞLIKLA ÖLDÜ"

"ŞAFAK VURULDUKTAN SONRA BANA HALEN KÜFÜR ETMEYE DEVAM EDİYORDU"

"HUNHARCA, ÖLDÜRME KASTIYLA GELDİĞİNİZİ DÜŞÜNÜYORUZö

İDDİANAMEDEN

İddianamede olay şöyle aktarıldı: "Bakırköy'de Ahmet Yosunlu adına kayıtlı olan bir daire, satışı için emlakçılık yapan sanık Kerem Öztürk'e devredildi. Öztürk bu daireyi satmak için müşteri ararken, apartmanın en üst katında oturan müşteki Suphi Malgaz ile daireye müşteri bulunması konusunda anlaştı. Suphi Malgaz, Kerem Öztürk'e 1 milyon 450 bin TL karşılığı daireyi alacak bir arkadaşı olduğunu söyledi. Daireyi Malgaz, 1 milyon 650 bin TL'ye satarak, alıcıdan 170 bin TL komisyon almış oldu. Sanıklar Kerem Öztürk ile Gökhan Karakan bu durumu öğrendikten sonra Malgaz'a bu miktarı kendilerine ödemesi gerektiğini söyledi. Taraflar bir anlaşmaya varamayınca sanık Gökhan Karakan, Malgaz'ı öldürtmekle tehdit etti. Gökhan Karakan, sanık Seccad Yeşil'e ulaşarak söz konusu parayı tahsil etmesini istedi. Seccad Yeşil, arkadaşı olan sanık Kadir Yasak'a durumu anlattı. Yasak, Suphi Malgaz ile bir buluşma teklif etti. Bakırköy'de bir restoranda gerçekleşen görüşmede, Şafak Mahmutyazıcıoğlu Suphi Malgaz'ın yanında geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun Malgaz'a destek olması nedeniyle, Kadir Yasak ve Seccad Yeşil söz konusu parayı alamadı. Sanıklar Kadir Yasak ve Seccad Yeşil bu nedenle maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu hedef alarak, 27 Ocak'ta cinayeti işledi."