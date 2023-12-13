Safa Vakfı ve Verenel Derneği İstanbul işbirliğiyle düzenlenen Yetim Günü programında Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden gelen yetim çocuklar doyasıya eğlendi. Vakıf, yetim çocuklar için çalışmalar yaparak birçok aileye ulaştı ve programda 60 aileye hediye takdim etti.

Safa Vakfı ve Verenel Derneği İstanbul işbirliğiyle "Yetim Günü" programı düzenlendi.

Vakıfta yapılan programda hediye takdim edilen Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden gelen yetim çocuklar doyasıya eğlendi.

Safa Vakfı İstanbul Şube Başkanı Yasin Türkarslan, yaptığı açıklamada, yetim çocuklar için çalışmalar kapsamında yaklaşık 100 aileye ulaştıklarını, programa ise 60 ailenin katıldığını söyledi.

Türkarslan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden yetimleri yıl içerisinde belirli zamanlarda davet ettiklerini, onlara yemek ikramı ve hediye takdiminde bulunduklarını kaydetti.

Şu anda gündemin Gazze olduğuna dikkati çeken Türkarslan, "Bunlar bizim ümmetin emanetleri. Bu yavrularımızın üzerinden elimizi sürekli çekmiyoruz. Kendi yavrularımız gibi onlara bakıp yıl içerisinde gıdaları ve giyimleriyle beraber onlarla ilgileniyoruz." dedi.

Türkarslan, Gazze'de de sıcak yemek dağıttıklarını, çok sayıda battaniye, çadır ve 10 ambulans gönderdiklerini anlattı.