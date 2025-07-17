Sadullah Gümüş Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığına Atandı

Sadullah Gümüş Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığına Atandı
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Bursa Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Vezirköprü'ye atanan Sadullah Gümüş, yeni görevine başladı ve adliye personeliyle tanıştı.

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen Sadullah Gümüş, görevine başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi ile Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Sadullah Gümüş, ilçeye geldi.

Bursa Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Vezirköprü'ye atanan Gümüş, adliye personeliyle tanışmasının ardından makamına geçti.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
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