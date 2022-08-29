Sadr destekçileriyle İran yanlısı Şii grup arasında gerginlik yaşandı Güncel Haberler Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçileriyle İran yanlısı Şii Koordinasyon Çerçevesi yandaşları arasında taşlı sopalı çatışmalar meydana geldi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçileriyle İran yanlısı Şii Koordinasyon Çerçevesi yandaşları arasında taşlı sopalı çatışmalar meydana geldi. Sadr destekçisi gruplar ile hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'de oturma eylemi yapan Koordinasyon Çerçevesi yanlıları arasında önce sözlü ardından da taşlı ve sopalı çatışmalar yaşandı. Olayda Sadr yanlısı kişilerden yaralananlar oldu. Haşdi Şabi Güvenlik Birimi'ne bağlı kişiler de Yeşil Bölge'de Sadr destekçilerine silahla müdahale etmeye başladı. Irak güçleri, Yeşil Bölge'deki Sadr'a bağlı eylemcileri dağıtmak için havaya ateş açmayı sürdürüyor. Yeşil Bölge'nin merkezinde bulunan ABD Büyükelçiliği personelinin binadan tahliyesinin başladığı iddia edildi. Güncel Kaynak: AA / Haydar Karaalp Bağdat Irak İran Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sadr destekçileriyle İran yanlısı Şii grup arasında gerginlik yaşandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.