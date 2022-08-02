Şadırvanı yıktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli serbest - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şadırvanı yıktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli serbest

Şadırvanı yıktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli serbest

İZMİR'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda, Şadırvanaltı Camii'nin şadırvanını yıktığı iddiasıyla gözaltına alınan T.E., sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

 - Güncelleme:

İZMİR'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda, Şadırvanaltı Camii'nin şadırvanını yıktığı iddiasıyla gözaltına alınan T.E., sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

Olay, 30 Temmuz gecesi Tarihi Kemeraltı Çarşısı Şadırvanaltı Camii yakınlarında meydana geldi. Çarşıya gelen birkaç kişi, matkapla şadırvanı yıktı. 65 yıl önce yapılan şadırvanın yıkıldığını görenlerin ihbarıyla soruşturma başlatıldı. 4 şüpheli tespit eden polis, T.E.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen T.E.'nin, cami çevresinde iş yeri olduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

Kemeraltı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title