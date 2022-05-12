Şadırvanda abdest alan kişinin ceketinden altının çalınması güvenlik kamerasında - Haberler

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Şadırvanda abdest alan kişinin ceketinden altının çalınması güvenlik kamerasında

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Şadırvanda abdest alan kişinin ceketinden altının çalınması güvenlik kamerasında

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, cami şadırvanında abdest alan kişinin ceketinden 4 çeyrek altının çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, cami şadırvanında abdest alan kişinin ceketinden 4 çeyrek altının çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, hırsızlık şüphelisi, bir kuyumcudan 4 çeyrek altın satın alan Ö.A'yı takip etti.

Namaz kılmak için tarihi Dervişiye Camisi'ne gelen Ö.A, şadırvanda abdest almak için ceketini çıkararak astı. Hırsızlık şüphelisi de kendi ceketini müştekininkinin üstüne asarak Ö.A'nın ceketinin cebindeki 4 çeyrek altını alarak uzaklaştı.

Namaz çıkışı durumu fark eden Ö.A, polisi arayarak şikayetçi oldu.

Caminin güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Caminin güvenlik kamerası görüntülerinde, hırsızlık şüphelisinin Ö.A'nın ceketinin üstüne kendi ceketini asıp müştekinin cebindeki altınları alarak uzaklaşması yer alıyor.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Gaziantep, Hırsızlık, Namaz, Cami, Güncel, Haberler

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