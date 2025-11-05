Sadiq Khan, New York'un İlk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi Kutladı

Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı olan ve bu görevi hala sürdüren Sadiq Khan, New York'un ilk Müslüman belediye başkanı seçilen Zohran Mamdani'yi kutladı.

Khan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "New Yorkluların umut ve korku arasında iki net seçeneği vardı. Londra'da olduğu gibi umut kazandı." ifadelerini kullandı.

Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı olarak 2016'dan beri görev yapan Pakistan kökenli Khan, kendisi gibi Müslüman olan Mamdani'yi "Tarihi kampanyasından ötürü tebrik ediyorum." sözleriyle kutladı.

Demokrat Parti adayı Mamdani, resmi olmayan ilk sonuçlarına göre oyların yüzde 50,4'ünü alarak New York'un ilk Müslüman belediye başkanı oldu.