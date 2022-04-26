SADEM'de "kardeşlik buluşması" iftarı düzenlendi - Haberler

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SADEM'de "kardeşlik buluşması" iftarı düzenlendi

AA - Emre Ayvaz - Güncel
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SADEM'de 'kardeşlik buluşması' iftarı düzenlendi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Eğitim Merkezi (SADEM), "kardeşlik buluşması" adıyla düzenlenen iftara ev sahipliği yaptı.

ARİFİYE, SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Eğitim Merkezi (SADEM), "kardeşlik buluşması" adıyla düzenlenen iftara ev sahipliği yaptı.

Arifiye ilçesindeki SADEM bahçesinde ilk kez düzenlenen iftar buluşması, tasavvuf müziği ve ilahi dinletisiyle başladı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, yurt dışından gelen bir öğrencinin ezan okuması ve dua edilmesiyle devam etti.

Şenlik havasında gerçekleşen programa, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, rektör yardımcıları, SADEM öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Öte yandan İl Müftüsü Hasan Başiş, Arifiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde SADEM'de eğitim gören uluslararası öğrencilerle "Türkiye'de Ramazan" konulu söyleşide bir araya geldi.

AA / Emre Ayvaz - Güncel

Sakarya, Arifiye, Ezan, dua, Güncel, Haberler

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