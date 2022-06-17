Sadece 2 şehirde 65 kentin nüfusundan fazla öğrenci karne aldı

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler karnelerini aldı.

Gaziantep Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi.

Öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Vali Davut Gül, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Gül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin okul döneminde kitap okudukları gibi yaz döneminde de kitap okuyacaklarını söyledi.

Öğrencilere seslenen Gül, "Özetle öğrenciler kitap okusun. Sporlarını ihmal etmesinler ve şehri tanımaya çalışsınlar. Müzelere gitsinler. Eğlensinler. Oyun oynasınlar. Yeni eğitim döneminde sapa sağlam okullarına gelsinler." dedi.

Gaziantep'te 648 bin öğrencinin karne aldığını ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Bunun dışında mesleki eğitimde çok güçlüyüz. Türkiye'de 2'inci sıradayız. 20 binin üzerinde mesleki eğitime giden öğrencimiz var. Okul öncesinde oranımız her geçen gün artıyor. Sınıf başına düşen öğrenci sayımız her geçen gün azalıyor. Öğretmen sayımız artıyor. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza ve Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki gelecek sene hem öğretmen başına düşen öğrenci sayısı daha azalmış olacak hem de sınıf başına düşen öğrenci sayısı daha azalmış olacak. Sınavların da sonucunu görüyoruz. Bireysel ve kitlesel anlamda başarı durumunda farkındalık oluştu. "

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 664 bin 320 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Vali Salih Ayhan ile İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Şehit Hasan Hüseyin Çalışkan İlkokulu'nda düzenlenen törende karne dağıttı, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Ayhan, burada yaptığı açıklamada, kentte yaklaşık 700 bin öğrencinin, 35 bin öğretmenin bulunduğunu, 2 binin üzerindeki okulda karne heyecanı yaşandığını söyledi.

Üstün gayretlerinden dolayı öğretmenlere teşekkür eden Ayhan, şöyle konuştu:

"Karneler çocuklarımızın karakterini ve şahsiyetini ölçen bir durum değil. Sadece bu 9 aylık zaman dilimi içeresinde öğrendiklerini aktarabildikleri bir rakamdır. Karnesi düşük olan varsa da buna kesinlikle takılmamaları gerekir. Çocuklarımızın karnelerinde bir eksiklik varsa velilerimizin de bundan hissedar olmalarını istiyorum. Çünkü karne çocuğumuzun sadece değil, aynı zamanda velimizin de karnesidir. Çocuğumuza olan ilgisi ve yaklaşımıdır. Dolaysıyla kırık ve düşük notu olan çocuğumuzun tamamen sorumluluğu ve onun eksikliği görülmemelidir."

Vali Ayhan daha sonra sınıfları gezerek öğretmenlerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 1099 okuldaki 322 bin öğrenci karnelerini aldı.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Şehit Ömer Faruk Sayıl İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne dağıtım töreninde, bir eğitim öğretim yılını daha geride bıraktıklarını söyledi.

Geçen 2 yıllık süreçte salgın nedeniyle çoğunlukla uzaktan eğitim görüldüğünü hatırlatan Coşkun, "Öğrencilerimizle yüz yüze eğitim maalesef çok sağlıklı bir şekilde yapılamamıştı. Çok şükür bu sene hiçbir kesinti olmadan eğitim öğretim dönemimizi gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.

???????Coşkun daha sonra beraberindeki Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ile öğrencilere karne verdi.

Malatya

Malatya'da 814 okulda eğitim öğretim gören 186 bin 857 öğrenci karne aldı.

Vali Hulusi Şahin, Battalgazi Fırat İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne dağıtım töreninde, salgın sürecinden çıkıldığını, bu süreçte en fazla zararı öğrencilerin gördüğünü, bu yıl eğitim öğretimin tam bir şekilde yapıldığını belirtti.

Öğretmenlerin bu yıl fedakarlıklar göstererek çocukların kaybettiği zamanı yeniden onlara kazandırmak için çaba gösterdiğini ifade eden Şahin, öğrencilere iyi bir tatil geçirmelerini diledi.

Şahin daha sonra beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir ile öğrencilere karne verdi.

Adıyaman

Adıyaman'da, 804 okuldaki 163 bin 395 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, eğitim öğretim dönemini sorunsuz bir şeklide bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yıl boyunca kendilerine emanet edilen çocukları yetiştirip onları hayata hazırlayıp yeni ufuklar açmaya çalıştıklarını dile getiren Aşçı, "İl genelinde sorunsuz, başarılı bir eğitim ve öğretim döneminin tamamlanmasında özveri ile çalışan yöneticilere, okul müdür ve müdür yardımcılarımıza, öğretmenlerimize, okul personellerimize teşekkür ediyor, tüm çalışanlarımıza ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum." diye konuştu.

Kilis

Kilis'te, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 52 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Aralık Derneği İlkokulu'nda öğrencilere karnelerini dağıtan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, gazetecilere, dönemi sorunsuz bir şekilde bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Akkurt, 188 okuldaki 2 bin 860 öğretmenin bu karnelerin alınmasında ciddi katkıları ve emekleri olduğunu dile getirdi.

Okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarındaki faaliyetlerin devam edeceğini aktaran Akkurt, özellikle bilim sanat merkezlerindeki faaliyetlere öğrencilerin istedikleri zaman katılabileceğini ifade etti.