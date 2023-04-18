Sadakataşı Derneğinden Türkiye'de 25 bin aileye ramazan yardımı

Sadakataşı Derneği, yurt içinde ramazan yardımları kapsamında 24 ildeki toplam 25 bin aileye gıda kumanyası ve market kartı ulaştırdı.

Sadakataşı Derneği, yurt içinde ramazan yardımları kapsamında 24 ildeki toplam 25 bin aileye gıda kumanyası ve market kartı ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ramazan çalışmalarına bu yıl "Türkiye İçin Birlik Vakti" çağrısıyla başlayan dernek, deprem bölgeleri başta olmak üzere 24 ilde yardımlarını sürdürüyor.

Derneğin ramazan ekipleri yurt içinde 15 bin aileye şeker, tuz, nohut, mercimek, makarna, salça, pirinç, çay, bulgur, konserve, kahvaltılık gıda, hurma ve sıvı yağdan oluşan ramazan kumanyası dağıttı.

Dernek, yardımlar kapsamına 10 bin ihtiyaç sahibi aile ile depremzedelere de 500 liralık alışveriş yapabilecekleri market kartı ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, deprem bölgelerinde yaşayan aileler ve yoksulları önceleyerek yaptıkları yardım çalışmalarının ramazan ayının sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.

Hayırseverler, "RAMAZAN" yazıp 2989'a kısa mesaj göndererek iftar sofralarına 10 lira katkıda bulunabilecek.