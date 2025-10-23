Haberler

Sadakataşı Derneğinden Mısır'a sığınan Gazzeli ailelere yardım

Sadakataşı Derneği, İsrail'in Gazze'deki saldırılarından kurtularak Mısır'a sığınan ailelere nakdi yardım ve gıda kolisi desteği sağladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Cihad Terzioğlu ve Sadakataşı gönüllülerinden oluşan dernek ekibi, Kahire'de yardım çalışması yaptı.

Gazzeli ailelerle bir araya gelen ekip, ailelerin yaşadıkları sorunları dinleyip nakdi yardım gerçekleştirdi.

Yaralıların tedavilerinin yapıldığı hastaneleri ve İsrail'in saldırılarında uzuvlarını kaybeden Gazzelileri ziyaret eden yardım ekibi, ihtiyaç sahiplerine maddi destek ulaştırdı.

Dernek ekibi, 300 Gazzeli aileye gıda kumanyası dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İstanbul Milletvekili Süslü, Türkiye'de başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve tüm parlamentonun bu konuda hep beraber olduğunu belirtti.

Filistin ve Gazze'nin kardeşleri olduğunu kaydeden Süslü, "Bu zulmün karşısında duracağız, tek yüreğiz biz. 'Nehirden denize özgür Filistin' olana kadar hepimiz sizinle mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
