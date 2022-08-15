Sadakataşı Derneğinden Gazze'ye insani yardım

Sadakataşı Derneği, İsrail saldırılarında zarar gören Gazze'ye insani yardım malzemeleri ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'de 5-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında 14'ü çocuk olmak üzere 49 kişi hayatını kaybederken, 360'tan fazla Filistinli yaralandı. Saldırılar sonrası yaklaşık 100 konut kullanılamaz hale gelirken, bölge halkı gıda, battaniye ve hijyen malzemesine ihtiyaç duydu.

Dernek, saldırılardan etkilenen 250 aileye gıda kumanyası, hijyen malzemeleri, yatak ve battaniye yardımı sağlarken, 800 kişiye de sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Ailelere dağıtılan gıda kumanyasının içerisinde hurma, şeker, çay, yağ, pirinç, konserve gıdalar, bulgur, salça ve tuz yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler geçiren Gazze halkı için "Gazze Yardım Bekliyor" çağrısıyla başlattıkları çalışmanın devam ettiğini belirtti.

Özdal, yapılan yardımların yanı sıra gelecek günlerde bölgeye sağlık, gıda, maddi ve barınma gibi birçok alanda insani yardım ulaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.