Haber : Sadakataşı Derneğinden Gazze'ye insani yardım - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sadakataşı Derneğinden Gazze'ye insani yardım

Sadakataşı Derneğinden Gazze'ye insani yardım

Sadakataşı Derneği, İsrail saldırılarında zarar gören Gazze'ye insani yardım malzemeleri ulaştırdı.

Sadakataşı Derneği, İsrail saldırılarında zarar gören Gazze'ye insani yardım malzemeleri ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'de 5-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında 14'ü çocuk olmak üzere 49 kişi hayatını kaybederken, 360'tan fazla Filistinli yaralandı. Saldırılar sonrası yaklaşık 100 konut kullanılamaz hale gelirken, bölge halkı gıda, battaniye ve hijyen malzemesine ihtiyaç duydu.

Dernek, saldırılardan etkilenen 250 aileye gıda kumanyası, hijyen malzemeleri, yatak ve battaniye yardımı sağlarken, 800 kişiye de sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Ailelere dağıtılan gıda kumanyasının içerisinde hurma, şeker, çay, yağ, pirinç, konserve gıdalar, bulgur, salça ve tuz yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler geçiren Gazze halkı için "Gazze Yardım Bekliyor" çağrısıyla başlattıkları çalışmanın devam ettiğini belirtti.

Özdal, yapılan yardımların yanı sıra gelecek günlerde bölgeye sağlık, gıda, maddi ve barınma gibi birçok alanda insani yardım ulaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.

AA / Berfin Şevval Taştan - Güncel

İsrail Gazze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title