Sadakataşı Derneğinden Afganistan'a yardım Güncel Haberler Sadakataşı Derneği, Afganistan'da yoksul ailelere gıda ve nakdi destek sağladı. Sadakataşı Derneği, Afganistan'da yoksul ailelere gıda ve nakdi destek sağladı. Dernekten yapılan açıklamada, Afganistan'da yaşanan krizden en fazla zararı sivil halkın gördüğü, kırsal kesimlerde yaşayan halkın gıda temin etmekte zorlandığı aktarıldı. Açıklamada, 28 milyon insanın yardıma ihtiyaç duyduğu ülkeye Sadakataşı Derneğinin destek olmaya devam ettiği bildirildi. Kunduz kentinde yaşamlarını sürdüren ihtiyaç sahibi 450 aileye sıvı yağ, pirinç, şeker, çay, tuz, bulgur ve konserve gıdalardan oluşan gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, Muson yağışları nedeniyle sel yaşanan Perwan bölgesinde 325 yoksul aileye nakdi destek sağlandığı vurgulandı. Açıklamada, derneğin önümüzdeki günlerde Perwan bölgesinde battaniye ve hijyen malzemeleri dağıtımı gerçekleştireceği bilgisi verildi. Yardım için AFGANİSTAN yazıp 2989'a SMS göndererek 10 lira destekte bulunabileceği aktarılan açıklamada, banka hesap numaralarına da "www.sadakatasi.org.tr" adresinden ulaşabileceği kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Filiz Kınık Öz Afganistan Güncel Haberler

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