Sadakataşı Derneği ve İHA Avusturya'dan Lübnan'daki Mültecilere Yardım

Sadakataşı Derneği ve İHA Avusturya İnsani Yardım Organizasyonu, Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarındaki ailelere insani yardım desteğinde bulundu.

Sadakataşı ve İHA Avusturya kurumundan yardım ekibi; Beyrut, Trablus ve Sur kentlerinde eğitim ve insani yardım kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal ve İHA Avusturya Kurumu Başkanı Hasan Yetiş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Lübnan Koordinatörü Onur Gez ile yardım gönüllüleri, başkent Beyrut'ta Filistinli mültecilerin yaşadığı Burc el-Baracine kampında 2017'de Sadakataşı tarafından açılan ve 200 öğrencinin eğitim gördüğü El Aksa Anaokulunu ziyaret etti.

Büyükelçi Lütem ve beraberindekiler, anaokulunda eğitim gören öğrencilerle sohbet edip, oyuncak hediye etti.

Sadakataşı ve İHA Avusturya'nın anaokulun 2025-2026 eğitim sezonu öğretmen ve idareci maaşları ile okulun genel bakımı ve öğrencilerin kırtasiye giderlerinden oluşan işletme masrafını karşıladığı belirtildi.

Öte yandan yardım ekibi, "Gelir Temini Projeleri" kapsamında Sur kentinde bulunan El-Bas Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinli bir aileye yük taşımacılığında kullanılan 3 tekerlekli mini kamyonet teslim etti.

260 aileye gıda kumanyası dağıtıldı

Yardım ekibi ayrıca Burc el-Baracine ve Mar İlyas kamplarında 160 aileye gıda kumanyası dağıttı. Ardından kuzeydeki Trablus kentine geçen ekip, burada bulunan Beddavi Mülteci Kampı'nda yaşayan 100 aileye gıda kumanyası ulaştırdı.

Cübeyl ve Hebbariyye kentlerinde yaşayan 400 ihtiyaç sahibi aileye zekat dağıtıldığı, El-Bas Mülteci Kampı'nda da 105 aileye ise sıcak yemek ve zekat desteği sağlandığı kaydedildi.