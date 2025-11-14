Sadakataşı Derneği'nden Vietnam'da Cami ve Kur'an Okulu

Sadakataşı Derneği, Vietnam'ın Tay Ninh kentinde yaşayan Müslümanların ihtiyaçları doğrultusunda cami ile okul yaptırdı.

Derneğin açıklamasına göre kentte 100 yıl önce yapılan ve sel felaketi nedeniyle yıkılan mescidi yeniden inşa ettirmek isteyen bölge sakinleri, Sadakataşı Derneği ile irtibata geçti.

Yıkılan mescidin yerine daha büyük ve modern cami inşa etmeye karar veren dernek, geçen yıl temeli atılan Merhum Abdulkerim Muhammed El-Yeiş Camisi'ni ve 140 metrekarelik alanda 3 derslik, idareci odası ve kütüphanenin bulunduğu Osmanlı Kur'an Okulu'nu yaptı.

Bölgede yaşayan 570 ailenin yararlanabileceği, 384 metrekarelik alanda yapılan, 360 kişinin birlikte ibadet edebileceği cami ile 180 öğrencinin dini ve ülkenin müfredatını içeren eğitim göreceği okulun açılışı, Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal'ın, Vietnamlı yetkililerin, bağışçıların ve bölge halkının katılımıyla gerçekleştirildi.