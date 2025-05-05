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Sadakataşı Derneği'nden 'Kurban Kardeşliği Yaşatır' Projesi

Sadakataşı Derneği'nden 'Kurban Kardeşliği Yaşatır' Projesi
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Sadakataşı Derneği, bu yıl Kurban Bayramı faaliyetlerini 'Kurban Kardeşliği Yaşatır' çağrısıyla 32 ülkede gerçekleştirecek. Dernek, emanet edilen kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak ve çocuklara bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye edecek.

Sadakataşı Derneği, bu yıl Kurban Bayramı faaliyetlerini "Kurban Kardeşliği Yaşatır" çağrısıyla Filistin ve Türkiye başta olmak üzere 32 ülkede gerçekleştirecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kurban organizasyonu kapsamında emanet edilen kurban hisseleri yüzbinlerce ihtiyaç sahibine ulaştırılacak, çocuklara da bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye edilecek.

Kurban hisse bedelleri, Afrika ve Güney Asya ülkelerinin bir kısmının bulunduğu birinci bölgede 4 bin 500 lira, Avrupa ve Asya ülkelerinin bulunduğu ikinci bölgede 8 bin lira, Türkiye, Suriye ve Kudüs'ün bulunduğu üçüncü bölgede ise 15 bin lira olarak belirlendi.

Bağış yapmak isteyenler, kurbanlarını vekalet yoluyla Orta Doğu'da Suriye, Filistin (Gazze, Kudüs), Lübnan ve Yemen, Avrupa'da Arnavutluk, Macaristan, Bulgaristan ve İspanya, Afrika'da Burkina Faso, Çad, Tanzanya, Somali, Mali, Kenya, Nijer, Togo, Malavi, Sudan, Benin ve Uganda, Asya'da Moğolistan, Nepal, Sri Lanka, Hindistan, Myanmar, Bangladeş, Pakistan, Tayland, Vietnam, Afganistan ve Kırgızistan ile Türkiye'de kestirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
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