Sadakataşı Derneği'nden Gazze'ye Kurban Yardımı

Sadakataşı Derneği, "Kurban Kardeşliği Yaşatır" sloganıyla başlattığı organizasyon kapsamında Gazze Şeridi için Mısır'da gerçekleştirdiği kurban kesimini tamamladı.

Türkiye'den bağışlanan 4 bin 312 kurban hissesinin kesimine bayramın 3. gününde devam edildi.

Veteriner hekim ve Sadakataşı yetkilileri gözetiminde, İsmailiyye ve Süveyş kentlerinde İslami usullere uygun kesilen kurbanların etlerinin bir kısmı, Gazze Şeridi'nden Mısır'a İsrail'in saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalan Filistinlilere dağıtıldı, bir kısmı da konserve yapılarak uygun şartlarda Gazze'ye ulaştırılacak.

"Kardeşlerimiz açlık ve kıtlıkla mücadele etmek zorunda kalıyor"

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, Süveyş'teki çiftlik ve kesim alanında AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki günden bu yana Gazze Şeridi'ne kurban etlerinin ulaştırılması için çalıştıklarını söyledi.

Özdal, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin açlıkla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, "600 günü aşkın süredir Gazze'de büyük bir soykırım ve büyük bir insani felaket yaşanıyor. Oradaki kardeşlerimiz açlık ve kıtlıkla mücadele etmek zorunda kalıyor." dedi.

Türkiye halkının Gazze Şeridi'ne ilişkin hassasiyetinin "olağanüstü" seviyede olduğunu belirten Özdal, gün sonu itibarıyla 4 bin 312 kurban hissesinin kesimini tamamladıklarını bildirdi.

Özdal, kurban etlerinin soğuk hava depolarında dinlendirileceğini ve bir süre sonra konserve haline getirilerek Gazze'ye ulaştırılmasını sağlayacaklarını belirterek, "Bu vesileyle Gazze'deki kardeşlerimize desteklerini esirgemeyen ve bu hassasiyeti taşıyan hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz, hayırlı bayramlar diliyoruz." diye konuştu.

Sadakataşı Derneği yetkilileri, dün itibarıyla geldikleri Mısır'da, İsmailiyye kentinde büyükbaş kurbanların kesimini gerçekleştirmiş, başkent Kahire'nin Cisr es-Suveys bölgesinde yaşayan Gazze Şeridi'nden İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalan yüzlerce Filistinli aileye dağıtmıştı.