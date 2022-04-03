Sadakataşı Derneği, Musul'da ihtiyaç sahiplerine iftar verdi

Sadakataşı Derneği, Irak'ın Musul kentinde ihtiyaç sahibi aileler için iftar programı düzenledi.

Sadakataşı Derneği gönüllüsü Ümit Bilbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ramazan ayı çalışmaları kapsamında "Dünya Değişsin" sloganıyla bir kampanya başlattıklarını belirtti.

Kampanya kapsamında Türkiye ile birlikte 35 ülkede insani yardım çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Bilbay, Irak'ın Musul ve Kerkük kentlerinde de çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Bilbay, "Musul ve Kerkük'te 400 aileye gıda dağıtımı gerçekleştirdik. Yine Kerkük'te 200 kişiye iftar programı düzenledik. Bugün de Musul'da yoksul, ihtiyaç sahibi ve yetimlere yönelik 200 kişilik bir iftar programı gerçekleştirdik." diye konuştu.