Sadakataşı Derneği, Macaristan'da mescit açtı

Sadakataşı Derneği, Macaristan'ın Tiszalök kentinde "Muhammedu'l Emin Mescidi ve Kültür Merkezi"nin açılışını yaptı.

Dernek açıklamasına göre, Tiszalök kentinde 800 metrekare alan üzerine inşa edilen 4 oda ve 2 salondan oluşan eski bir evin mülkiyetini geçen yıl alan dernek, bakım ve onarım çalışmalarını tamamladığı projeyi "Muhammedu'l Emin Mescidi ve Kültür Merkezi" adıyla ibadete açtı.

Bölgedeki Müslümanların "ilk" ibadethanesi olan mescit ve kültür merkezinin açılışına, Macaristan Başbakanlık Din İşleri Özel Temsilcisi Dr. Tibor Fedor, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği Din İşleri Ataşesi Mehmet Karakoyun, Tiszalök Belediye Başkanı Sandor Gömze, Macar İslam Cemiyeti Başkanı Zoltan Bolek ile Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal katıldı.

Açılış programında konuşan Özdal, Tiszalök'te yaşayan Müslümanlara ve halka hizmet edecek projenin sosyal etkinliklerin yanında ibadet ihtiyacını da karşılayacağını belirterek, "Bölgedeki ilk mescit olma özelliğini taşıyan projenin açılışına katkıda bulunan bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.