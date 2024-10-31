Sadakataşı Derneği Gazze'ye Acil Yardım Ulaştırdı

Sadakataşı Derneği, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'nin Cibaliye bölgesine acil insani yardım ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İsrail'in bir aydır düzenli olarak saldırılar gerçekleştirdiği ve büyük bir insani dram yaşanan Gazze'nin Cibaliye bölgesindeki gönüllü ekipler, acil yardım çalışmaları kapsamında 600 aileye gıda kolisi ve battaniye dağıtımı gerçekleştirdi.

Temiz suyun hayati derecede öneme sahip olduğu Cibaliye'de düzenli temiz su dağıtımı yapan dernek ekibi, 2 bin kutu bebek mamasını da Gazzeli ailelere ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Derneğin Genel Başkanı Kemal Özdal, bölge halkına destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.