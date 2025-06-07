Sadakataşı Derneği Gazze İçin Mısır'da Kurban Kesimi Yaptı

Sadakataşı Derneği Gazze İçin Mısır'da Kurban Kesimi Yaptı
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Sadakataşı Derneği, 'Kurban Kardeşliği Yaşatır' kampanyası kapsamında Mısır'da binlerce kurban kesimi yaparak, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırmayı amaçlıyor. Dernek, 4 bin 312 kurban kesimi gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği ekipleri, "Kurban Kardeşliği Yaşatır" kampanyası kapsamında İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne ulaştırmak üzere Mısır'da binlerce kurban kesimi yaptı.

Sadakataşı tarafından, Gazze Şeridi için Mısır'ın İsmailiyye kentinde, Türkiye'den bağış yoluyla, 4 bin 312 kurban kesimine başlandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te de kurban eti dağıtımı yapan Sadakataşı, İsrail'in saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne, Mısır'da kesilen kurbanların etlerini ulaştıracak.

Sadakataşı Derneği, her yıl gerçekleştirdiği organizasyonlar çerçevesinde Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altındaki Filistin'in tüm bölgelerine insani yardım ulaştırmaya çalışıyor.

Kurban etleri konserve yapılacak

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada kurbanlıkların uygun koşullarda İslami usullere göre kesildiğini belirtti.

"Kurban Kardeşliği Yaşatır" çağrısıyla başlattıkları organizasyon kapsamında Mısır'da olduklarına dikkati çeken Özdal, "Derneğimize Gazze için vekaleten bağışlanmış kurbanların kesimi için buradayız." dedi.

Özdal, kesilen kurbanların etlerinin bir süre dinlendirilmek üzere soğuk hava depolarında bekletileceğini belirterek "Bu etler, konserve haline getirilecek ve şartların uygun olduğu süreçlerde Gazze Şeridi'ndeki kardeşlerimize ulaştırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Filistinlilere ulaştırılmak üzere 4 bin 312 hissenin kesiminin yapıldığını aktaran Özdal, bağışçılara teşekkür ederek Filistin'in özgürlüğüne kavuşması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel
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