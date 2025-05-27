Sadakataşı Derneği, Gazze'de Su Kuyusunu Yeniden Hizmete Açtı

Sadakataşı Derneği, Gazze'de Su Kuyusunu Yeniden Hizmete Açtı
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Sadakataşı Derneği, Gazze'nin Han Yunus kentindeki Ayya Su Kuyusu'nu onararak bölgedeki 20 bin kişinin su ihtiyacını karşılamaya başladı. Dernek, Gazze'deki insani yardımlarını sürdürdüğünü vurguladı.

Sadakataşı Derneği, Gazze'nin Han Yunus kentindeki Ayya Su Kuyusu'nun onarımını yaparak hizmete açtı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gazze Su ve Kanalizasyon İdaresi ile birlikte İsrail'in saldırıları nedeniyle bir yılı aşkın süredir kullanılamayan Han Yunus kentindeki Ayya Su Kuyusu'nun bakım, onarım ve tadilatı gerçekleştirildi.

Tekrardan çalışır hale gelen su kuyusu, bölgede yaşayan 20 bin kişinin su ihtiyacını karşılıyor.

Kuyunun onarımı hakkında açıklamada bulunan Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, Gazze halkının yaralarını sarmak için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Derneğin bölgede düzenli olarak su, ekmek, gıda paketi, sebze ve sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdiğini belirten Özdal, "Han Yunus bölgesinde bulunan ve 20 bin kişinin istifade ettiği Ayya Su Kuyusu uzun süredir kullanılamıyordu. Bağışçılarımızın destekleriyle kuyunun bakım ve onarımını yaparak tekrardan çalışabilir vaziyete getirdik. Gazzeli kardeşlerimize destek olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
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