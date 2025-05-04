Sadakat Sergisi, Filistin Mücadelesini Sanatla Anlatacak

Filistin halkının mücadelesini, İslam sanatının zarif formlarıyla dünyaya hatırlatmak hedefiyle gerçekleştirilen "Sadakat" sergisi, 7 Mayıs'ta Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Hüsnühat, tezhip, ebru ve minyatür sanatlarının seçkin örneklerinin sanatseverlerin beğenisine sunulacağı serginin küratörlüğünü Meryem Veli, kreatif direktörlüğünü ise H. Gülnihal Aydın üstleniyor.

Serginin ortaya çıkışı ve hazırlık sürecini AA muhabirine anlatan Meryem Veli, 47 sanatçının bir görüş etrafında bir araya gelerek eserlerini bağışladığı bir sergiyi hayata geçireceklerini belirterek, "Sanatçılarımız 65 eserle katılacak. 2 sanatçımız da Filistin'den katılacak. Hat, tezhip, ebru ve minyatür sanatları bu sergide görünür olacak." dedi.

Veli, İmam Gazali'nin "İhya'u Ulmu'id-Din" eserindeki "Allah'tan başka varlıklar karşısında özgürlüğünü kazanmış kimse sadıktır." cümlesinden ilhamla sergiye "Sadakat" adının verildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Filistinli kardeşlerimizin uzun yıllardır verdiği mücadeleyle birleştirildiğinde bu serginin başka bir ismi olamazdı sanki. Benim kafamda bu şekilde oturdu. Sanatçılarla konuştuğumuzda belirli bir çerçeve çizmiştik. Bazı ayetler çok önemliydi bizim için. Bu ayetlerden biri tabii ki bütün Gazzeli kardeşlerimizin dilinde sürekli söyledikleri bir ayetti. Hepimizi çok sarsan bir ayet 'Hasbünallahü ve ni'mel vekil.' Uzun süre bu ayetle yattım, kalktım diyebilirim. Bu sergiyi aslında ortaya çıkarmaya gayret ettiğim duruş buradan çıktı diyebilirim. Bu ayet benim için çok tetikleyici oldu."

"Tarih boyunca hep el eleydik ve bunu güçlendirmek istedik"

Veli, hazırlıkların 7 aydır devam ettiğinin altını çizerek, sanatçıların eserlerini bu süreçte hazırladığını ve bu davaya sahip çıktıklarını söyledi.

Sergide her biri kendi alanında duayen isimlerle beraber genç sanatçıların eserlerine de yer verdiklerini kaydeden Veli, "Hasan Çelebi hocamız da bir eseriyle katılacaklardı. Allah rahmet eylesin, ömrü vefa etmedi. Hasan Çelebi hocamızın çok kıymetli talebeleri eserleriyle yer alacak. Genç sanatçılarımız var. Çok kıymetli eserler ürettiler bizim için. Onlara da çok önem veriyorum." şeklinde konuştu.

Meryem Veli, sergiyi Filistin Vakfı işbirliğiyle sanatseverlerin beğenisine sunacaklarına işaret ederek, yöneticileri Gazzeli olan bir vakıfla Filistin meselesini merkeze almanın önemine değinerek, "Tarih boyunca hep el eleydik ve bunu güçlendirmek istedik." ifadesini kullandı.

Serginin Türk insanının gönül ve zihin hafızasına hitap edeceğine vurgu yapan Veli, "Hakikatte biz ne yapabiliriz? Kendimizden başlayacaksak neresinden başlayabiliriz? Bunu sorgulatmayı düşünüyor ve hedefliyor. Aynı zamanda tabii ki Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz için de güçlü bir ses, bir dayanak olmayı hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Veli, Filistin Vakfı ile çıktıkları yolda, Milli Saraylar Başkanlığı, Albaraka ve İbn Haldun Üniversitesinin desteğiyle sergiyi hayata geçirdiklerine işaret ederek, sözlerini şöyle noktaladı:

"Umut Evi İstanbul Derneğinin çocukları bizim için resimler yaptı. Sergimizde duvarlarımızı süsleyecek. Komorebi Çocuk Yayınevi bizim için çok güzel bir etkinlik planladı. Çocukların da iştiraki olacak. Bu sergiyi planlarken çocukları bunun dışında tutmayı hiç istemedik. Bu bir iyilik hareketi. Bu hafızayı tekrar nasıl yoklarız? Yani aslında özümüze dönüp baktığımızda biz sadıklığın neresindeyiz? Bu sergi biraz bunu sorgulatacak. Filistin dostlarına yapacakları işlerde iştiyak katacak. Bir şeyler yapma gayretinde olup fakat böyle geri duran sanatseverlere bu mevzuyu bir daha düşündürecek."

Sergi hakkında

"Sadakat" sergisi, tarihin en uzun süreli işgallerinden birine karşı tutumunu, sanatın diliyle haykıran bir manifesto niteliği taşımayı amaçlıyor.

Sergiye eser bağışlayan sanatçılar arasında Ferhat Kurlu, İsmail Hakkı Gurbetçi, Mustafa Cemil Efe, Sadrettin Özçimi, Selim Sağlam, Nilüfer Kurfeyz, Zehra Akdeniz, Şevval Çağıran, Sümeyye Bayırsokak ve Zeynep Tuğ gibi isimler yer alıyor.

17 Mayıs'a kadar görülebilecek sergideki eser satışından elde edilecek gelir, Filistin Vakfı aracılığıyla Filistin halkına bağışlanacak.