Sadaka kutusunu çaldı, montuna saklayıp kayıplara karıştı - Haberler

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Sadaka kutusunu çaldı, montuna saklayıp kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sultangazi'de bir börekçide, çalışanın arkasını dönmesini fırsat bilen hırsız sadaka kutusunu çalıp montuna saklayarak kayıplara karşıtı.

Sultangazi'de bir börekçide, çalışanın arkasını dönmesini fırsat bilen hırsız sadaka kutusunu çalıp montuna saklayarak kayıplara karşıtı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi Salihpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir börekçi dükkanında yaşandı. İddiaya göre, börekçiye giren hırsız işyeri çalışanından bir şeyler isteyip beklemeye başladı. Börekçi çalışanını arkasını dönmesiyle birlikte harekete geçen hırsız, sadaka kutusunu çalıp montuna saklayarak işyerinden çıkıp kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Batuhan Toprak/ İHA)

Sadaka kutusunu çaldı, montuna saklayıp kayıplara karıştı

Sadaka kutusunu çaldı, montuna saklayıp kayıplara karıştı

Sadaka kutusunu çaldı, montuna saklayıp kayıplara karıştı

Sadaka kutusunu çaldı, montuna saklayıp kayıplara karıştı

Sadaka kutusunu çaldı, montuna saklayıp kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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