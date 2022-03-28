Sadaka kutusunu çaldı, montuna saklayıp kayıplara karıştı

Sultangazi'de bir börekçide, çalışanın arkasını dönmesini fırsat bilen hırsız sadaka kutusunu çalıp montuna saklayarak kayıplara karşıtı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi Salihpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir börekçi dükkanında yaşandı. İddiaya göre, börekçiye giren hırsız işyeri çalışanından bir şeyler isteyip beklemeye başladı. Börekçi çalışanını arkasını dönmesiyle birlikte harekete geçen hırsız, sadaka kutusunu çalıp montuna saklayarak işyerinden çıkıp kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Batuhan Toprak/ İHA)