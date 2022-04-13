Saçlarını kanser hastalarına bağışlamayı düşünürken kanser olduğunu öğrendi

ANTALYA'da yıllarca kısa kullandığı saçlarını uzatarak kanser hastalarına peruk için bağışlamaya karar veren Sibel Sönmez (40), 3 ay sonra akut lösemi olduğunu öğrendi. Önce kemoterapi tedavisi alan sonra da kök hücre nakli olan Sönmez, uzun ve zorlu bir sürecin ardından sağlığına kavuştu.

Antalya'da ilaç mümessili olarak çalışan Sibel Sönmez'in hayatı, akut lösemi tanısı konulunca değişti. Rahatsızlığının kendini çok yorgun hissetmesiyle ortaya çıktığını anlatan Sönmez, işi gereği her gün hastanelerde olduğu için bu durumu atlamak istemediğini söyledi. Yaptırdığı tahlil ve tetkikler sonucu akut lösemi olduğunu öğrenince şoke olduğunu belirten Sibel Sönmez, ilk şoku atlattıktan sonra hayata sımsıkı tutunarak tedavi sürecinin başladığını ifade etti.

Sibel Sönmez'in tedavisini gerçekleştiren özel hastanenin Hematoloji Uzmanı Dr. Burak Deveci ise, "Hastamız mesleği itibariyle profesyonel bir hastasıydı. Hayata çok iyi tutundu. Yaşadıkları gerçekten çok zordu. Çok ciddi ilaç tedavisi ve ateş dönemleri oldu. Bazen kendini bile kaybedebilecek kadar kötü süreçler yaşadı. Yoğun bakım ihtiyacı olup olmadığını düşündüğümüz dönemler oldu. Çok zorlu ve yüksek dozda kemoterapi aldı. Pek çok hastamıza örnek gösterebileceğimiz yaşama tutunma öyküsü oldu" diye konuştu.