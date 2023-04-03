Saç tasarım uzmanı Orçun Ekiz'den sağlıklı saç için ipuçları

Ünlü saç tasarımı uzmanı Orçun Ekiz, sağlıklı saç için neler yapılması gerektiği hakkında ipuçları verdi. On beş yaşında sektöre çıraklıkla atılarak kendini müşterilerine sevdiren saç tasarımı uzmanı Orçun Ekiz, hem kadınlar için hem de erkekler için düzenli bakım yapılmadığı taktirde büyük sorunlara yol açan saç sağlığı hakkında ipuçlarını anlattı. Ekiz, "Saç, her insan için çok önemlidir. İnsanın kişiliğini ve görüntüsünü belirler. Bu sebeple de düzenli bakım şart.

Sağlıklı saçlar için önceliğin beden sağlığının olduğunu vurgulayan Ekiz, "Bakımlı ve ışıl ışıl görünmek için sağlıklı ve parlak saçlara sahip olmak elbette çok önemli. Parlak saçlar için de kullanılan saç bakımı ürünlerinden beslenme alışkanlığına kadar birçok faktöre dikkat etmek gerekiyor. Yeterli ve dengeli beslenme diğer organlarımız için olduğu kadar saçlarımız içinde çok önemli." dedi.

SAÇLARI HER GÜN YIKAMAK SAKINCALI

Ekiz, "Sağlıklı bir saç için bizim önerimiz saçların iki günde bir yıkanması. Evde ısı içeren maşa pres gibi ürünlerin kullanılmaması. Ayrıca saçın fön ihtiyacını azaltacak yapılışına göre kalıcılığı değişen botox, keratin ve kolajen bakımlarını uzman kişilerce yapılması önem taşımaktadır. Çünkü saçlarda bilinçsizce yapılan her hareket geri dönüşü çok zor olan sonuçlara yol açabilmektedir. Bu işlemleri alanında uzman olan yerlerde yaptırmanızı tavsiye ederiz." dedi.

DOĞAL SAÇLAR İÇİN BAKIM ÖNEMLİ

Saç tasarımı uzmanı Orçun Ekiz, tüm bu ipuçlarının yanında sözlerine şu şekilde devam etti, "Biz salonumuzda yerli ve ithal saç bakım ürünlerini kullanarak saçlarınızı doğal ve sağlıklı bir görünüme kavuşturabiliriz. Bunun yanında evde saçlarınıza bakım yapabilmeniz için saç tipinize uygun olarak önerebileceğimiz şampuan, maske ve yağları da ayrıca sunmaktayız." dedi.