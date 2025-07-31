Saç Ekimi Sonrası Hayatını Kaybeden İngiliz için Soruşturma Başlatıldı

İNGİLTERE'den Türkiye'ye gelen Martyn James Latchman (38), saç ekimi sonrası fenalaşarak gittiği hastanede hayatını kaybetti. Latchman'ın saç ektirdiği kliniğin sahibi, anestezi uzmanı ve operasyonu gerçekleştiren kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İngiltere'den saç ektirmek için 28 Temmuz'da Beşiktaş'taki bir kliniğe gelen Martyn James Latchman, yapılan işlemlerin ardından fenalaştı. Klinikle aynı caddedeki hastaneye başvuran Latchman, tetkiklerin ardından yoğun bakıma alındı. Latchman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüpheli ölüm olarak değerlendirilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Taksirle öldürme' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında kliniğin sahibinin, anestezi uzmanının ve operasyonu gerçekleştiren doktorun tespiti ve hemşirelerin ifadelerinin alınması talimatı verildi. İngiliz Martyn James Latchman'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ülkesine gönderildi.