Trabzon'da bir kişinin saç ekimi işlemi sırasında fenalaşarak öldüğü iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Ortahisar ilçesinde saç ekimi işlemi sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden T.A. ile ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili delillere ulaşmak için arama işlemleri gerçekleştirildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Ortahisar ilçesinde saç ekimi operasyonu esnasında fenalaşarak hayatını kaybettiği öne sürülen kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede faaliyet gösteren bir saç ekim merkezinde saç ekimi işlemi yapılan T.A'nın (46) fenalaştığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayın ardından soruşturma başlatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında söz konusu iş yerinde delillerin elde edilmesi amacıyla arama işlemi icra edilmiş, vefat eden T.A'nın ölü muayene ve klasik otopsi işlemleri tamamlanmış olup olayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

