Sabuncubeli Tüneli'nden 6 yılda 91 milyon araç geçti

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4 bin 65 metre uzunluğundaki Sabuncubeli Tüneli'nden 6 yıl 3 aylık hizmet döneminde 91 milyon 416 bin araç geçtiğini belirterek, "Hem zamandan hem yakıttan 2 milyar 850 milyon TL'lik bir tasarruf sağlamış olduk" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret ve devam eden projelerin incelemesi için Manisa'ya geldi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kara yoluyla kente gelen Bakan Uraloğlu, Manisa ile İzmir arasında 11 Haziran 2018'de açılan 4 bin 65 metre uzunluğundaki çift tüpten oluşan Sabuncubeli Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "Evliya Çelebi'nin 'Korkunç Sabuncubeli Geçidi' diye bahsettiği, geçidin altında yaptığımız Sabuncubeli Tüneli'nin hemen önünde bulunuyoruz. 4 bin 65 metre uzunluğunda, 11 Haziran 2018'de trafiğe açtığımız uzun tünellerimizden bir tanesi. 6 yıl 3 aylık hizmet döneminde buradan 91 milyon 416 bin araç geçti. Hem zamandan hem yakıttan 2 milyar 850 milyon TL'lik bir tasarruf sağlamış olduk. Gerçekten bu anlamda kamu adına yaptığımız çok kıymetli projelerden bir tanesi. Bu projede en başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere işçisinden memuruna, yüklenicisinden Karayolları müşavir firmasına kadar teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız bize her türlü imkanı sağladı. Biz de bu hizmetleri yapmış olduk. Tekrar Manisa'mıza, İzmir'imize, bölgemize, Türkiye'mize hayırlı olsun" diye konuştu.