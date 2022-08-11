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Sabun üretimi için anlaştığı kişilere hak edişlerini vermeyen şirketteki 8 kişi gözaltına alındı

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Sabun üretimi için anlaştığı kişilere hak edişlerini vermeyen şirketteki 8 kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sabun üretimi yapmaları için anlaştıkları kişilere paralarını ödemeyen "Deterjan Pazarı" isimli şirketin yöneticisi S.K'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sabun üretimi yapmaları için anlaştıkları kişilere paralarını ödemeyen "Deterjan Pazarı" isimli şirketin yöneticisi S.K'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, fabrikadan satın aldıkları ürünle sabun üreten ve belirtilen tarihte satış için fabrikaya gittiklerin de ücretlerini alamayan kişiler şirket hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şirket yöneticisi S.K. ve akrabasının da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan, Etimesgut ve Kahramankazan'da bulunan depo ile adreslerde ekiplerce aramalar yapıldığı öğrenildi.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Kahramankazan Ankara Güncel Haberler

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