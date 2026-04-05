AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Yılmaz, Beypazarı'da ziyaretler yaptı

AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Sabriye Yılmaz, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.

Yılmaz, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Para Tırmanış Şampiyonası'nda RP-2 kategorisinde birinci olan Mehmet Ünlü'yü ziyaret etti.

Sabriye Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Daha öncesi Beypazarı İlçesi Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulundum. Çok iyi tanıdığım kardeşimiz Mehmet Ünlü'nün derece yapması bizleri sevindirdi. Tebrik ettik ve başarılar diledik. Ev ziyaretlerimiz sürüyor. Yaşlı bir teyzemizi de evinde ziyaret ettik. Yaşlı teyzemize ve Mehmet Ünlü kardeşimize Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Karış karış Türkiye'mizi, illerimizi, ilçelerimizi ziyaret ediyoruz. Yoğun bir tempoyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.