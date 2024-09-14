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Sabıkalı Baba, Hayırseverin Desteğiyle İşe Girdi

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Manisa'da zabıta ekipleriyle karşılaşan sabıkalı baba Naci Bayşu, hayırsever bir iş insanının desteğiyle iş buldu ve çocuklarına daha iyi bir gelecek sunma umuduyla mutluluğunu paylaştı.

MANİSA'da 3 çocuğunun kırtasiye malzemelerini karşılamak için hayırseverin ücretsiz verdiği biberleri satarken zabıta ekiplerinin müdahalesiyle karşılaşan Naci Bayşu'nun (36) kaldırıma oturup ağladığı anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Sabıkalı olduğundan iş bulamadığını söyleyen Bayşu'ya, hayırsever bir iş insanı iş verdi. Bayşu, Şu an ailece çok mutluyuz. İşe girdiğim için çoluğum çocuğum da mutlu. Artık işten dönmemi bekleyen bir ailem var dedi.

Turgutlu ilçesinde yaşayan ve bir süre önce cezaevinden çıkan 3 çocuk babası Naci Bayşu, sabıkası nedeniyle iş bulamadı. Çocuklarının kırtasiye masrafını karşılamak isteyen Bayşu'ya bir hayırsever, satması için ücretsiz biber verdi. Selvilitepe Pazarı'na yakın bir sokakta biberleri satmak için kamyonetin kasasında tezgah açan Bayşu, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle karşılaştı. Zabıta ekipleri, izinsiz satış yaptığı gerekçesiyle Bayşu'nun sattığı biberlere el koymak istedi. Bu sırada kaldırıma oturan Bayşu'nun ağlayarak, Allah aşkına bu hafta okullar açılıyor. Ben ne yapacağım Hırsızlık yaptık mı cezaevine atıyorsunuz Sabıkalıyız diye işe de almıyorlar. Bir çıkış yolu gösterin dediği anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Çevredekilerin tepkisi üzerine zabıta ekipleri, Bayşu'nun ürünlerine el koymadı. Videoyu gören iş insanı Mevlüt Bulut (36) ise Bayşu'ya alüminyum toptan satış mağazasında iş verdi. Olay günü yaşadıklarını anlatan Naci Bayşu, Pazar yerinin girişinde tezgah açmıştım. Biberi ucuz satıyorum diye diğer pazarcılar belediyeye şikayet etmiş. Gelen ekipler, pazardan biraz daha uzakta satış yapmamı istedi. Aracımı oraya çektim hatta önünde durduğum apartmanda yaşayanlardan izin alıp, tekrar satış yapmaya başladım. Daha sonra tekrar zabıta ekipleri geldi. Satış yapmamam gerektiğini belirtip, 'Satmaya devam edersen ürünleri alır, seni de götürürüz' dediler. Okulların açılmasına az bir zaman kaldığı için o şekilde ağlamaya başladım. Üç çocuğum var. Çocuklarım benden önemli bir şey ister de alamazsam, arkadaşlarından eksik kalırsa baba olmanın ne anlamı var Bu nedenle ağladım ama şu an ailece çok mutluyuz. İşe girdiğim için çoluğum çocuğum da mutlu. Artık işten dönmemi bekleyen bir ailem var ifadelerini kullandı. Naci Bayşu'ya iş veren iş insanı Mevlüt Bulut ise Sabıka kaydı olduğu için daha önce hiçbir firma almamış. Biz de bu durumun bizim için bir önemi olmadığını kendisine söyledik. Çocuklarının ve kendisinin geleceğinin iyi olması için iş yerimize aldık. Gayet iyi, müşterilerle diyalogları da güzel diye konuştu.

Haber-Kamera Ersan ERDOĞAN MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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